بريد الوطن.. ساعدينا على الالتحاق بالمعهد الحكومى يا وزيرة الصحة

نحن أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، أتممنا دراستنا النظرية بالأكاديميات الخاصة، والعملية فى المستشفيات الحكومية فى جميع الأقسام العامة تحت إشراف الجامعات الحكومية ووزارة الصحة، كما حصلنا على دورات تدريبية. وكل ما نريده هو أن نستكمل تعليمنا داخل المعهد الفنى الصحى الحكومى، عملاً بقرار وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوى، وقرار وزير التعليم العالى الأسبق، والذى نص على حق الخريجين والحاصلين على دورة تدريبية حكومية من المعاهد الخاصة، أن يتم قبولهم فى المعاهد الفنية الصحية الحكومية، نناشد السيدة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، النظر فى أمرنا.

طلاب التمريض الخاص

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