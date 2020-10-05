وزيرة الصحة تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو لأمراض الكُلى

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم الإثنين، مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المجمع الطبي لدخول التأمين الصحي الشامل

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت العيادات الخارجة وغرف المرضى ووحدات الرعاية المركزة، للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة دورة المريض داخل المركز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وزيرة الصحة توجه باختبار كافة أنظمة تشغيل المجمع بالكامل تمهيدًا للتشغيل التجريبي

وأضاف"مجاهد" أن الوزيرة تفقدت صيدلية المركز وغرف الغسيل الكلوي للاطمئنان على جاهزيتها من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل، وفقًا لمعايير الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تفقدت أماكن انتظار المرضى بالمركز، وأشادت بالتجهيزات وطريقة تنسيقها مما ييسر على المرضى.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة استكملت جولتها بتفقد المبنى الرئيسي بمجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت غرف المرضى بوحدتي الرعاية المركزة والمتوسطة، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما راجعت كافة أعمال التشطيبات النهائية بالمجمع، مضيفًا أن الوزيرة تفقدت قاعة المؤتمرات بالمجمع وأشادت بمستوى التجهيزات بالقاعة، كما اطلعت على الخرائط الهندسية للمنشآت الصحية بالإسماعيلية والتي تدخل ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، بسرعة الانتهاء من تركيب وتشغيل جميع الأجهزة الطبية، واختبار ها، بالإضافة إلى اختبار كافة أنظمة تشغيل المجمع بالكامل، من أنظمة استدعاء آلي، وإطفاء وحرائق تمهيدًا للشتغيل التجريبي للمجمع بالمنظومة الجديدة.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن وزيرة الصحة ومحافظ الإسماعيلية عقدا اجتماعًا بالشركات المنفذة لأعمال الإنشاء والتطوير بالمجمع، لمتابعة الموقف من التجهيزات النهائية اللازمة لتشغيل المجمع، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وعدد من الأطباء والمهندسين والفنيين العاملين بالمجمع.

وذكر أن الوزيرة أشادت خلال الاجتماع بسرعة الإنجاز في أعمال التطوير والإنشاء بمجمع الإسماعيلية الطبي والتي تم على أعلى مستوى، ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، موجهة الشكر لجميع العاملين بالمجمع لما يبذلونه من جهد وتفاني في العمل لخدمة وطنهم.

محافظ الإسماعيلية يشيد بأعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمستشفيات

ومن جانبه، أشاد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بما تم من أعمال التطوير والإنشاءات الجارية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالإسماعيلية على أعلى مستوى وفي وقت زمني قياسي، لتقديم خدمة طبية مميزة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازم لاستكمال العمل بالمنظومة الجديدة لخدمة أهالي المحافظة.

محافظ الإسماعيلية يوجه الشكر لوزيرة الصحة لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية

كما وجه المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية سواء بمحافظة الإسماعيلية أو المحافظات الأخرى، وحرصها على المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات بمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها دوريًا للمنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن محافظة الإسماعيلية تأتي ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وتشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.