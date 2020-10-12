رانيا منصور بعد دورها في "أسود فاتح": "المرض بيغير حياة والأمل يجددها"

نشرت الفنانة رانيا منصور، صورة من كواليس مسلسل "أسود فاتح"، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا منصور، بشخصية "أية"، مريضة السرطان، التي اكتشفت مرضها بالصدفة، وبدأت تعاني من تأثيره علي حياتها الشخصية.

وعلقت رانيا منصور، علي الصورة قائلة: "المرض ممكن يغير حياتك بس الأمل بيديها حياة.. تحية كبيرة لأبطال مرض السرطان".

وانطلقت أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، على منصة "شاهد"، يوم 27 سبتمبر الجاري، من الأحد إلى الخميس كل أسبوع، على "شاهد VIP".

"وأسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وشريف سلامة، وصبري فواز، وعمر السعيد، ونبيل نور الدين، ورانيا منصور، وخالد الشيوي، وفراس سعيد، وناصر سيف، وحسام الجندي، ونانسي صلاح، وحنان سليمان، وآية مصطفى، وناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص للنجم معتصم النهار، وبمشاركة النجمة روجينا.

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار شريف يسري، وإبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشن".

يرصد "أسود فاتح" حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي)، التي تتبدّل وتنقلب رأسا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة، والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل، وتُخطط للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

وواجه مسلسل "أسود فاتح"، عددا من التوقفات بسبب أزمة كورونا، وتوقف حركة الطائرات؛ إذ كان من الصعب استكمال التصوير، لأن معظم المشاركين في العمل من الفنانين المصريين.

كما واجه المسلسل، أزمة وقوع تفجيرات مرفأ بيروت، حيث كان يتم التصوير هناك، واضطر مخرج العمل لنقل التصوير لمكان آخر.