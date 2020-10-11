لقاء الخميسي: بعض جمهور الزمالك هاجموني عبر السوشيال ميديا

قالت الفنانة لقاء الخميسي إن ما أغضبها من التعليقات السلبية على تدوينة لها عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشيد بزوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى وادى دجلة، كون التعليقات كانت سخيفة ومهينة ولا معنى لها إلا أنها تعبر عن الأمراض النفسية، وتابعت:" لينا 16 سنة بنتشتم أنا وزوجى.. والهجوم كان من بعض جمهور الزمالك وده اللى خلانى أرد على كل وحد في السوشيال ميديا واتقدم ببلاغ قال ألفاظ خارجة".

وأضاف "الخميسى" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنها كزوجة تتأثر بما يتم تداوله عبر السوشيال الميديا بشأنها أو بشأن زوجها، وتابعت: "عبدالمنصف دائماً يقول لى متركزيش مع التعليقات"، مشددة على أن الهجوم عليها وعلى زوجها لا علاقة لها بالدين والأخلاق.

وأشارت الخميسي إلى أنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها فخورة بزوجها وستظل تدعمه، وتسانده، وتابعت:"أعصابى لا تتحمل مشاهدة مباريات كرة القدم ولذلك لا أشاهدها ولكن سأظل أدعم زوجى".

وكانت الفنانة لقاء الخميسى قد تعرضت إلى هجوم شديد بسبب إشادتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة فى المباراة التى جمعت فريقه مع الزمالك بالدورى العام وانتهاء اللقاء بالتعادل السلبى.

وحررت الفنانة لقاء الخميسي محضرًا ضد أحد متابعيها من مشجعي نادي الزمالك على موقع "فيسبوك" بتهمة السب والقذف.

ونشرت "الخميسي" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك صورتين أوضحت من خلالهما نص التعليق الذي سبّها من خلاله المتابع، وصورة أخرى توضح تفاصيل حسابه الشخصي.

وعلقت على الصورتين: "تحرر محضر في هذا الكائن وتم عمل اللازم والوصول لمحل سكنه وعمله وإن شاء الله هيبقى عبرة لمن يعتبر، هو وأمثاله من المتنمرين المرضى النفسيين، وكل من تسول له نفسه الحكم على الآخرين وإبداء الآراء المريضة والسب والقذف".

وحرصت الفنانة لقاء الخميسى مؤخرًا على الاحتفاء بما قدمه زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمي فريق وادى دجلة مؤخراً في مباراة فريقه أمام نادي الزمالك، حيث تصدى لأكثر من كرة خطيرة خلال مجريات اللقاء ساهم بها في خطف نقطة ثمينة من نادي الزمالك.

ونشرت لقاء الخميسي فور انتهاء المباراة صورة زوجها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "عاش حبيبي".

وكتبت الممثلة لقاء الخميسي عبر تويتر: "عاش يا أوسا"، ليقوم عدد كبير من جماهير الزمالك بش هجوم ضارٍ عليها خلال التعليقات.