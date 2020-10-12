نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي في حي شرق

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، جولة تفقدية اليوم، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقي، بحضور عامر عوض رئيس الحي، ومتدرب البرنامج الرئاسي EPLP .

وتابع نائب المحافظ سير العمل بالمركز، موجهًا إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية والتي تضم أعضاء من إدارتي التفتيش والمتابعة سوف تقوم بزيارات مفاجئة لجميع المراكز على مستوى المحافظة.

ووجه " القاضي" إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمركز، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي.

وأكد نائب محافظ سوهاج على ضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق رضا المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، لافتا إلى تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أن نائب محافظ سوهاج، تفقد منذ يومين المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية بطما، وتابع سير العمل بالمركز وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، كما تفقد " القاضي " سير العمل بإدارة خدمة المواطنين وتابع العمل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين.