قطع المياه عن حي شرق سوهاج مساء الجمعة لإجراء أعمال الصيانة

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه ببعض المناطق وضعفها بمناطق أخرى بحي شرق مدينة سوهاج.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس ولمدة 6 ساعات للقيام بأعمال الصيانة وتركيب محركات ولوحة توزيع كهرباء جديدة بمحطة مياه سوهاج غرب المرشحة.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.