أصغر مرشحة للنواب: أمي وأبويا صعايدة و"اللي مش هيشارك مايرجعش ينتقد"

دعت فاطمة أحمد مبارك، وشهرتها "فاطمة سليم"، المرشحة على القائمة الوطنية، المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، لاختيار أفضل العناصر التي تمثل الشعب، وذلك حتى لا يعود المواطن بعد ذلك وينتقد اداء النائب الذي يمثله، وهو لم ينزل اساسًا للمشاركة في الانتخابات.

وقالت "فاطمة"، المرشحة في قطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، في تصريحات لـ"الوطن": "اللي مش هيشارك مايرجعش ينتقد".

وأضافت أن النزول على دائرة في الصعيد ليس أمراً سهلًا، مضيفة: "أنا من الصعيد واعرف عاداتهم وتقاليدهم، وأهلي صعايدة، فوالدي من بني سويف، ووالدتي من المنيا، ودائرتي هي المنيا وتعاملت كثيرًا مع الصعايدة واخرها حضرت مؤتمر انتخابي في دائرة المحافظة".

وتابعت: "يجب التأكيد على أن الجميع يحترم اهل الصعيد، وفي الحقيقة هم أكثر الناس التي تحرص على المشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، ولديهم فكر ويستخدمون السوشيال الميديا في موضعها أي الاستخدام الأمثل، وللأسف الأفلام صورت الصعيد بشكل خاطي، فأهل الصعيد عندهم العلم والخبرة والثقافة والرقي في التعامل اكتر من كثير ناس كثيرة سافرت وتعلمت بالخارج ثم عادت".

21 أكتوبر انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب

ويغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، في 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتجري جولة الإعادة في المرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والأثنين 21، و22، و23 نوفمبر 2020، على أن تجرى داخل مصر أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، و5، و6 نوفمبر 2020، وعلى أن تجري داخل مصر 7، و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبرالمقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، و6، و7 ديسمبر المقبل، على أن تجرى في الداخل أيام 7، و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.