"الوطنية" تعلن القائمة النهائية لمرشحي النواب: 4032 "فردي" و8 قوائم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

واشتملت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و8 قوائم بنظام القائمة.

ووفقا للجدول الزمنى لانتخابات البرلمان فإن آخر موعد لتقديم التنازلات الساعة السابعة مساء غدٍ الأربعاء ويتم نشر التنازلات فى جريدتين يوميتن واسعتى الانتشار بعد غدٍ الخميس.

لمعرفة أسماء المرشحين بنظام الفردي من هنا

لمعرفة أسماء المرشحين بنظام القائمة من هنا