مدير مازيراتي: سنطرح "ليفانتى هايبرد" بسعر تنافسي في يناير المقبل

تعتبر شركة "مازيراتي" الإيطالية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة بين شركات صناعة السيارات الرياضية والفخمة في سوق السيارات العالمي، خاصة في السوق المصري، حيث يتوجه لشرائها كل عشاق السرعة والقيادة الرياضية.

وقال محمد قنديل، مدير العلامة الإيطالية فى مصر، إن مبيعات طرازات "مازاراتى" ارتفعت بنسبة 10% فى السوق المصرى، بسبب الزيرو جمارك على السيارات الأوروبية، لافتاً إلى أن الشركة الأم من أهم أولوياتها التوسع فى الأسواق، خاصة المصرى، وذلك بعد الطفرة فى مبيعات السيارات البريميوم فى مصر.

وأضاف "قنديل" لـ"لوطن"، "سنطرح الطراز ليفانتى هايبرد في شهر يناير المقبل 2021، وبسعر منافس سيكون مفاجأة لمحبى العلامة مازاراتى فى مصر".

وأكد أن الشركة لديها ثقة كبيرة فى السوق المصرى، خاصة مع توجهات الدولة فى تهيئة مناخ جيد للاستثمار، مشيراً إلى أن الشركة لديها طموحات كبيرة فى السوق المصرى.

1- "مازيراتي جيبلي" تأتي في السوق المصرية بفئتين مختلفة التجهزيات مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 350 حصانًا، وأقصى سرعة 267 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بثمن سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 5.5 ثانية، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية مليونين و400 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليونين و600 ألف جنيه.

2- "مازيراتي ليفانتى"، تأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 345 حصانًا، وأقصى سرعة 251 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 6 ثوان، وتستهلك 10.7 لتر لقطع مسافة 100 كم

وتأتي في السوق المصر بفئتين يبدأ سعر الأولى بمليونين و600 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر مليونين و950 ألف جنيه.

3- "مازيراتي كواتروبورتي "، تأتي في السوق المصرية بفئتين مع خيار واحد من المحرك بسعة 3000 سي سي تربو، يولد قوة 410 حصانًا، وأقصى سرعة 286 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 5.1 ثانية، وتستهلك السيارة 9.8 لتر لقطع مسافة 100 كم

وتأتي في السوق المصر بفئتين يبدأ سعر الأولى بثلاثة ملايين جنيه، والفئة الأعلى تجهيزاً بسعر ثلاثة ملايين و750 ألف جنيه.