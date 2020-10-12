خطوات التسجيل الإلكتروني للحصول على الوحدات الاستثمارية للشباب

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إتاحة 1657 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 7 مجمعات صناعية بمحافظات (الإسكندرية - البحر الأحمر - الغربية - بني سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر) بمساحات متعددة لمختلف المجالات الصناعية (الغذائية - الهندسية - الكيماوية - البلاستيكية - النسيج - مواد البناء).

وتستعرض "الوطن" خطوات التسجيل والتقديم على الخريطة الاستثمارية للحصول على الفرص الاستثمارية على النحو التالي:

- الضغط على رابط خريطة الاستثمار الصناعي عبر موقع هيئة التنمية الصناعية من هنــــــــا.

- الضغط على تسجيل لإنشاء حساب على الموقع.

- إدخال البيانات لاستكمال عملية إنشاء الحساب.

- استكمال البيانات ثم الضغط على حفظ.

- توجه إلى بريدك الإلكتروني وافتح البريد الوارد واضغط على رابط التفعيل.

- اضغط على تسجيل دخول، وادخل بيانات الحساب الذي أنشأته، وبينها الدخول على المناطق الصناعية.

- يمكنك البحث عن النشاط من خلال كتابته في (البحث)، أو يمكنك البحث جغرافيًا من خلال الضغط على المحافظة المطلوبة، علمًا بأنّ عدد الفرص الاستثمارية المتاحة يوجد أسفل كل منطقة.

يمكنك الاطلاع على كراسة الشروط قبل التقديم من خلال الضغط على الشكل الموضح.

- يمكنك الاطلاع على المعلومات الخاصة بالمرافق والخدمات من خلال الضغط على رقم القطعة، ثم الضغط على القطعة المطلوبة ثم اضغط حجز، وبعدها استكمل البيانات وارفع المستندات ثم ادفع رسوم كراسة الشروط.

- ويمكنك الاطلاع على حالة الطلب من خلال الضغط على (مساحة العمل).

وفي حالة مواجهة أي مشكلة أثناء تقديم الطلب إلكترونيًا، يمكن الاتصال بالخط الساخن على رقم 16035 من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً، أو استخدام خاصية التواصل من داخل نموذج الحجز بمساحة العمل الخاصة بك.

ويتم سحب كراسات الشروط ابتداءً من يوم غد، الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، وحتى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل وذلك من خلال الخريطة الاستثمارية بالموقع الإلكتروني للهيئة، أو مكاتب و فروع الهيئة العامة للتنمة الصناعية في جميع الحافظات، أو مكاتب و فروع جهاز تنمية المشروعات، ويتم التقديم بالطلبات حتى يوم الاثنين 23 نوفمبر المقبل.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه، ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونيًا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.

وأشارت الهيئة إلى أنّ الأوراق المطلوبة تتمثل في تحقيق الشخصية، واستيفاء الدراسة المدرجة بالكراسة، والسجل التجاري إن وجد.