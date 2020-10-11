تنمية المشروعات: معرض "تراثنا" يضم 620 عارضا من أنحاء الجمهورية

قال طارق صبور، مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات والمشرف على معرض تراثنا، إن عدد العارضين بمعرض "تراثنا"، وصل لـ620 عارضا منهم 45 جمعية أهلية.

وأضاف "صبور"، خلال تقرير له بجولة كاميرا برنامج "مساء DMC" بمعرض تراثنا للحرف اليدوية، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك 26 حرفة موجودة في المعرض، الذي يقام على مساحة 10 الآف متر في مركز مصر للمعارض الدولية من يوم 10 وحتى 15 أكتوبر.

وأوضح أن هناك تسهيلات للوصول للمعرض عبر أتوبيسات بميدان التحرير، مرورا بأرض المعارض كل ساعتين، وتقوم باصطحاب المواطنين إلى المعرض بشكل مجاني: "الأتوبيسات عليها لوجو تراثنا".

وأكد أن المعرض في نسخته الثانية به 50%، من العارضين الجدد المشاركين للمرة الأول في المعرض، كما تشارك فيه عدد من الوزارات مثل وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.