وزير الأوقاف يبحث مع سفير السودان آليات مواجهة الفكر المتطرف

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، محمد إلياس محمد سفير جمهورية السودان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث بحثا أوجه التعاون المشترك في إطار نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى الوزير للسفير نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، ومجموعة من مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو ما حاز ثناءه وإعجابه، حيث أشاد بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر المستنير.

من ناحية أخرى، انطلقت فعاليات الدراسة بالدورة المتكاملة للدفعة الثانية بحضور 61 متدربًا من الأئمة والواعظات، وألقى المحاضرة الأولى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية حول كتاب "قواعد الفقه الكلية".