الأوقاف: تكثيف البرامج التدريبية.. و677 مليونا لتحسين أوضاع الأئمة

نشاط غير مسبوق تعيشه وزارة الأوقاف في مجال التنمية الفكرية والإنسانية للأئمة العاملين بها، فقامت الوزارة بتكثيف التدريب والتثقيف، باستقبال دفعة جديدة بأكاديمية الأوقاف وتوفير 500 منحة ماجستير مجانية للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي الحالي، وقامت بالتوسع في برامج التدريب في المحافظات، وفي معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وفي مجال التدريب عن بعد، مع إعطاء أولوية واسعة لقضايا التجديد، ويصاحب ذلك توزيع مجموعة من إصدارات الوزارة في قضايا التجديد أو إصدارات "رؤية" للفكر المستنير لكل إمام أو واعظة.

وأعلنت الوزارة عن التعاقد مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة، حيث يتم خلال شهر أكتوبر الجاري توزيع عشرة آلاف زي على عشرة آلاف إمام، على أن يتولى التوزيع لجميع الأئمة تباعًا ليشمل جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الجاري.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الدولة تعمل على تحسين أوضاع الأئمة وخصصنا 677 مليون جنيه لتحسين الأوضاع، وأن الوزارة تعمل على تطبيق دورات تدريبية حديثة تعمل على تحرير العقل من الجمود إلى عقل يناقش ويفكر وينظر للمقاصد والأبعاد.

قال الدكتور محمد أبو ستيت، إمام بوزارة الأوقاف، أنه لا يختلف اثنان أن الفترة التي قضتها الجماعة الإرهابية في الحكم لم يصب الإمام والخطيب منها إلا كل سوء وشر، رغم أنهم نهبوا أموال الوقف في عام واحد ووزعوها على أتباعهم وخلاياهم داخل الوزارة وخارجها في ذلك الوقت، وجاء الوزير الحالي وعمل منذ الوهلة الأولى على رفع مكانة الإمام وتحسين وضعه المادي والعلمي، ودفع بالشباب في مفاصل العمل الدعوي والإداري ولم يقتصر الأمر على الديوان العام فحسب ، بل وفي دواوين المديريات الإقليمية وفي إداراتها الفرعية أيضًا، وبات من وجد في نفسه التطلع للعمل القيادي يدخل من الباب الواسع المفتوح للجميع دون واسطة أو محسوبية – باب الامتحانات – فكان من نتاج ذلك أن رأينا وكلاء للوزارة أعمارهم ما بين الـ 45 عامًا والـ 50 عامًا رأينا مدراء عموم في كافة القطاعات أعمارهم ما بين الـ35 والـ45 عامًا، منهم الحاصلون على الدكتوراه ومنهم الحاصلون على الماجستير، ومنهم من تميزوا علميًّا وإداريًّا ولم يحصلوا إلا على الليسانس فقط، لكن ذلك لم يمنعهم من التميز العلمي والإداري، فدخلوا الاختبارات ونجحوا فيها وتم تمكينهم من مناصب لم يكن يخطر في بالهم ذات يوم فيما مضى من عهود أن يكون لهم فيها نصيب دون وساطة أو محسوبية أو رشوة أو تدرج وظيفي يطول عهده بهم فلا يصلون إلى هذه المناصب إلا وهم على أعتاب الإحالة إلى المعاش.

وأضاف، يشهد أئمة الأوقاف تحسن معنويًّا وماديًّا منذ تولي الوزير، فكثرت البدلات للأئمة فالدروس والقوافل (400 جنيه)، وبدل التميز (110) ؟!، والتحسين (1000) جنيه المرحلة الأولى ، (600 جنيه) المرحلة الثانية لجميع الأئمة، (800 جنيه) حملة الماجستير، (1000 جنيه) حملة الدكتوراه؟!، وبمقارنة بسيطة بين ما كان الإمام يتقاضاه في 2013م وبين ما يتقاضاه الإمام اليوم نجد أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت (2782) جنيهًا شهريًّا، في حين بلغت زيادة بعض الأئمة (3598) جنيهًا شهريًّا، وتتراوح نسب الزيادات بحسب الدرجة الوظيفية والعلمية بين كل شريحة من شرائح الأئمة على النحو التالي :

– أئمة الدرجة الثالثة أقل نسبة زيادة 215% وأعلى نسبة زيادة 250%.

– أئمة الدرجة الثانية أقل نسبة زيادة 125% وأعلى نسبة زيادة 143% .

– أئمة الدرجة الأولى أقل نسبة زيادة 122% وأعلى نسبة زيادة 139%.

وهناك حافز التميز العلمي 2021م الإضافي الذي تفضل به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.