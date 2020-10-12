الصحة: لولا منظمة الصحة العالمية لما استطاعت مصر مواجهة كورونا

قالت ممثلة جمهورية مصر العربية، في الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إنّ مصر تضع الخطط كفة للقضاء على فيروس كورونا، وتثمّن دور منظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس والقضاء عليه.

وأضافت خلال حديثها بالدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أنّ مصر تواجه عبئا مزدوجا في مواجهة الفيروس والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية المعهودة، كما تستمر في المساهمة بانحسار الفيروس وتقليل حدة الوفيات والإصابات.

وشددت على أنّه لولا تكاتف المنظمة ودعمها لم تكن مصر تستطيع مواجهة الجائحة.

وتترأس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط.