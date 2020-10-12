مع اقتراب انتخابات النواب.. الأحزاب تستعد بتسكين مناديب اللجان

مع اقتراب موعد انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020، بدأت الأحزاب السياسية في اجتماعات مكثفة مع أمانات المحافظات للتنسيق فيما بينها، وتسكين مناديب المرشحين داخل لجان الاقتراع.

ويُغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، في 18 أكتوبر الجاري، على يجرى اقتراع المصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر، وتعلن النتيجة 1 نوفمبر المقبل.

وتضم محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

وأكدت النائبة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يتحرك بالتنسيق مع المرشحين في الدوائر الانتخابية خلال فترة الدعاية لعرض برامجهم على الناخبين لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وأضافت "ثابت"، لـ"الوطن"، أن هناك تواصلا في الوقت الراهن مع أمانات الحزب في محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات، لوضع خطة أيام التصويت في العملية الانتخابية وتسكين مناديب المرشحين في لجان الاقتراع.

ومن جانبه، قال مجدي حمدان، رئيس لجنة الانتخابات بحزب المحافظين، إن الحزب على تواصل مستمر بجميع مرشحيه على المقاعد الفردية في مختلف الدوائر لتسهيل تحركه في فترة الدعاية الانتخابية.

وأضاف "حمدان"، لـ"الوطن"، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالحزب تعمل بالتنسيق مع الحملات الانتخابية للمرشحين لرصد أي عقبات قد تواجههم وتعمل على حلها على الفور، مشيراً إلى أن المرشحين متروك لهم حرية اختيار المناديب داخل اللجان الانتخابية وإخطار الحزب به.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة داليا الأتربي، القيادية بحزب الحركة الوطنية، أن الحزب يعمل حالياً على حملة طرق أبواب الناخبين لتحذيرهم من أعداء الوطن وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضافت "الأتربي"، أن الحزب ينسق مع جميع أمانات المحافظات لدعم مرشحيه خلال فترة الدعاية الانتخابية من خلال التحرك معهم في جولاتهم وسط المواطنين، والتواصل المستمر لحل أي عقبات قد تواجههم.

وفي ذات السياق، فتحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باب التطوع في الحملة الانتخابية للمرشحين عنها في انتخابات مجلس النواب، سواء على نظام القوائم أو الفردي.

3 آلاف 965 مرشحا فرديا و4 قوائم يتنافسون على مقاعد المجلس

وتبدأ الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية في 19 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تفتح اللجان أبوابها أمام المصريين بالخارج 4 و5 و6 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في 15 نوفمبرالمقبل.

وتضم محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.

ويتنافس 3965 مرشحا على المقاعد الفردية، و4 قوائم انتخابية وهم: القائمة الوطنية، وقائمة نداء مصر، وقائمة أبناء مصر، وقائمة تحالف المستقلين.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المترشحين تنظيم أي اجتماعات أو مؤتمرات عامة التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت لهم بتلقي التبرعات من أي شخص أو حزب بحد أقصى 5%.