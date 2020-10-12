المطارات المصرية تشدد من إجراءاتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

شددت المطارات المصرية، من إجراءاتها الاحترازية، تحسبا لبدء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكشف مصدر بالحجر الصحى بمطار القاهرة، أنه لا يسمح بدخول أى مسافر لمطار القاهرة، إلا بعد إحضاره تحليل "pcr" معتمدا من الدول القادم منها بعدم حمله لفيروس كورونا، على أن يجرى هذا التحليل قبل 3 أيام من القدوم لمصر، فيما يسمح للمطارات الإقليمية "شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا الدولى"، بإجراء تحليل للسياح بتلك المطارات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أنه منذ صدور قرار عدم السماح للمسافرين القادمين إلى مصر عبر مطار القاهرة، بالدخول إليها إلا بعد إجراء تحليل الـ "pcr" الخاص بكورونا قبل وصولهم لمصربـ 72 ساعة، على أن تكون نتيجته سلبية، فإنه تم منع أكثر من 100 راكب من دخول البلاد لعدم إجرائهم هذا التحليل.

وأشار المصدر إلى أنه وفقا للنشرة الحمراء التى تصدر عن الدول الموبوءة بفيروس كورونا، فإن بعض الدول قد تصدر قرارا بمنع دخول مواطنيها للمطارات المصرية خلال الفترة المقبلة، وهى الدول التى بات الفيروس متفشيا بها ونسب الإصابات بها فاقت المعدلات الطبيعية بمراحل.

وأوضح المصدر أن المطارات المصرية تطبق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تكفل الوقاية من المرض وعدم انتقاله من شخص لآخر، وتابع "هناك بوابات حرارية بالمطارات تقيس درجة حرارة الراكب وحال ارتفعت درجة الحرارة يتم إبلاغ إدارة الحجر الصحى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إضافة إلى كاميرات قياس درجات الحرارة بصالات المطار".

وكانت سلطة الطيران المدني المصري، قد قررت وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، إعفاء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب، من تقديم شهادة تحليل "pcr" عند الوصول إلى المطارات المصرية.