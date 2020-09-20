استعدادات المطارات لاستقبال المسافرين والزوار.. أبرزها كاميرات حرارية

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، أنَّ كل مطارات الجمهورية وعددها نحو 26 مطارًا جاهزة حاليًا لاستقبال الزوار، مضيفًا أنَّ تلك المطارات ركبت كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة المسافرين كأحد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتقاله للمسافرين أو العاملين.

وأكّد المصدر، أنَّه يتمّ تطبيق التباعد الاجتماعي للمسافرين سواء في إنهاء إجراءات السفر أو الوصول أو الانتظار مع الالتزام بكل الإجراءات والضوابط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وأشار المصدر إلى أنَّ كل مطارات الجمهورية عدا مطارات "الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وطابا" تمنع دخول أي مسافر دون إحضاره تحليل pcr من البلد القادم منها تفيد بعدم إصابته بفيروس كورونا أو حمله للفيروس، منوها إلى أنَّ المطارات المصرية جاهزة لاستقبال نحو 100 مليون مسافر سنويًا.

وأوضح أنَّ كل المطارات المصرية توجد بها تفتيشات دورية من جهات عالمية ودولية، مشددًا على أنَّ كل التقارير الخاصة بجاهزية المطارات المصرية "جيدة للغاية"، ولا توجد بها أي ملاحظات فنية كبيرة.

وكانت العديد من الدول الأوربية، أعادت تسيير رحلاتها إلى مصر خلال الأيام الماضية، حيث أعادت شركة الخطوط الملكية الهولندية رحلاتها إلى مصر خلال الشهر الجاري، كما أعادت شركة "أيرفلوت" الروسية رحلاتها إلى مطار القاهرة بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والإثنين والأربعاء لتصبح مصر خامس دولة تعيد روسيا رحلاتها إليها.

كما استأنفت شركة مصر للطيران رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا اعتباراً من يوم الخميس الماضي، وأعلنت الشركة أنَّها تشغل رحلاتها إلى موسكو أيام السبت والثلاثاء والخميس، معلنة الاشتراطات والإجراءات الوقائية المطلوبة للسماح للمسافر بالتوجه لموسكو والتي جاءت على النحو التالي:

1- ضرورة الحصول على شهادة طبية مع نتيجة اختبار PCR سلبية لفيروس كورونا "COVID- 19" من أحد المعامل المعتمدة في مصر صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى موسكو.

2- أن تكون الشهادة الطبية صادرة باللغة الروسية أو باللغة الإنجليزية حتى يتمّ السماح للمسافرين صعود الطائرة من القاهرة.

3- تطبيق كل التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.