انخفاض واردات مصر من البوتاجاز.. والغاز الطبيعي هو كلمة السر

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك تراجعا كبيرا في معدلات استيراد البوتاجاز خلال شهر يوليو الماضي، حيث تراجعت بنحو 34.2 ألف طن لنفس الفترة خلال العام الماضي.

وأضافت البيانات أن مصر استوردت 92.5 ألف طن من البوتاجاز خلال يوليو الماضي، مقابل استيراد 126.7 ألف طن في شهر يوليو عام 2019، موضحة أن الإنتاج المحلي من البوتاجاز ارتفع خلال يوليو الماضي ليصل إلى 168 ألف طن، مقابل 148.8 ألف طن في نفس الشهر من العام السابق.

وصرح مصدر مسئول بوزارة البترول، بأن انخفاض استهلاك البوتاجاز خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة سعي الدولة لزيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز بكل الطرق بجانب زيادة الإنتاج المحلي له.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه مع قرب دخول فصل الشتاء تم تأمين احتياطيات كافية للاستهلاك خلال فترة الشتاء والتي يزيد فيها استهلاك البوتاجاز وعدد من أنواع الوقود الأخرى.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانات سابقة، إن الدولة ما زالت تدعم "البوتاجاز" حتى الآن، وكشفت أن العام المالي 2019/2020، شهد استمرار انخفاض استهلاك البوتاجاز محليًا بنسبة تصل إلى 5.5% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأضافت أن هناك تراجعاً فى استهلاك قطاعات الدولة من البوتاجاز خلال فصل الشتاء الماضي، حيث وصل معدل الاستهلاك المحلى فى ديسمبر 2019، حوالى 295 ألف طن، مقارنة بحوالى 315 ألف طن فى ديسمبر 2018.

ولفتت إلى أن نسب الاستيراد تراجعت بشكل تدريجى أيضاً خلال ديسمبر2019، حيث وصلت إلى حوالى 187 ألف طن مقابل حوالى 205 آلاف طن خلال نفس فترة المقارنة عام 2018، وذلك تزامناً مع توجه الدولة للاعتماد بشكل أساسى على الغاز الطبيعى داخل القطاعات المختلفة وبخاصة «المنازل والمصانع»، وذلك بالتزامن مع تنامى إنتاج الغاز لنحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.