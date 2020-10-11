انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 100% في 2019

انخفضت واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 100% خلال عام 2019، وذلك وفقا لتقرير شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

وأضاف التقرير أن واردات مصر من الغاز الطبيعي وصلت إلى صفر خلال عام 2019 مقابل 3.2 مليار متر مكعب غاز تم استيرادها خلال عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن الدولة حققت فائضًا كبيرًا من إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2019.

ولفت إلى أن مصر أنتجت 64.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2019، بزيادة قدرها 6.3 مليار متر مكعب في 2018، والتي كان الإنتاج فيها يقدر بـ58.6 مليار متر مكعب.

وأشار التقرير إلى أنه تم استهلاك 58.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2019.

وارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير خلال 2019، حيث ارتفعت الصادرات المصرية منه بنسبة 129.8% عن عام 2018.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية في 2019 نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز، مقارنة بـ2.0 في عام 2018.

ويأتي هذا بفضل اكتشاف حقل ظهر في عام 2015 وبدء الإنتاج منه في ديسمبر 2017، حيث تقدر قيمة الاحتياطي من الغاز فيه بـ30 تريليون قدم مكعب.

وساهم "ظهر" في زيادة الإنتاج في مصر من الغاز الطبيعي، مما جعلها تتجه نحو إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018، بجانب اتجاهها نحو التصدير وتحولها لمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وفي العام المالي 2018-2019 تم تحقيق 15 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي، بواقع 5 اكتشافات بالبحر المتوسط و10 بالصحراء الغربية.