خناقة بين وفاء وفاطمة علي مين "أصغر مرشحة": "كليوبترا" تكسب "الموز"

على مدار أيام، اشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول لقب "أصغر مرشحة" في انتخابات مجلس النواب، بين المرشحتين وفاء صلاح الدين، رمز ثمرة الموز، التي تخوض لانتخابات عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية، وفاطمة أحمد مبارك، وشهرتها "فاطمة سليم"، المرشحة على القائمة الوطنية، رمز كليوبترا، في قطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتقدم "وفاء" نفسها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأنها "أصغر مرشحة في انتخابات النواب 2020"، في الوقت الذي أعلنت فيه أيضاً "فاطمة" خلال تصريحات صحفية أنها "أصغر مرشحة" في الانتخابات على مستوى الجمهورية.

وحسمت مصادر لـ"الوطن"، جدل لقب "أصغر مرشحة"، حيث أوضحت أن "مرشحة القائمة الوطنية هي الأصغر سناً بين أكثر من 4532 مرشحاً فردي وقوائم على مستوى الجمهورية، فهي مواليد سبتمبر عام 1995، وبلغت من العمر 25 عاماً مع تقديم أوراقها الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تكبرها مرشحة شبين الكوم "وفاء" بعام وثلاثة أشهر، حيث أنها مواليد يونيو 1994.

فاطمة سليم: أمي وأبويا صعايدة

ومن جانبها، دعت "فاطمة سليم"، المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، لاختيار أفضل العناصر التي تمثل الشعب، وذلك حتى لا يعود المواطن بعد ذلك وينتقد اداء النائب الذي يمثله، وهو لم ينزل اساسًا للمشاركة في الانتخابات.

وقالت "فاطمة"، المرشحة في قطاع الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد، في تصريحات لـ"الوطن": "اللي مش هيشارك مايرجعش ينتقد".

وأضافت أن النزول على دائرة في الصعيد ليس أمراً سهلًا، مضيفة: "أنا من الصعيد واعرف عاداتهم وتقاليدهم، وأهلي صعايدة، فوالدي من بني سويف، ووالدتي من المنيا، ودائرتي هي المنيا وتعاملت كثيرًا مع الصعايدة واخرها حضرت مؤتمر انتخابي في دائرة المحافظة".

وتابعت: "يجب التأكيد على أن الجميع يحترم اهل الصعيد، وفي الحقيقة هم أكثر الناس التي تحرص على المشاركة في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، ولديهم فكر ويستخدمون السوشيال الميديا في موضعها أي الاستخدام الأمثل، وللأسف الأفلام صورت الصعيد بشكل خاطي".

وفاء صلاح الدين: فتى أحلامي "رجل أربعيني بغمازات"

في المقابل، تركزت تصريحات وفاء صلاح الدين، على المرأة والرجل وفتى الأحلام، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً على مواقع التواصل، وكان آخر تلك المواقف المثيرة للجدل حينما أعلنت أول أمس، أن الزواج أهم من العمل، قائلة: "كان زماني قاعدة ومتسستة في بيت جوزي وبقوله عايز تاكل إيه يا قلب توتو".

وأكدت وفاء صلاح الدين، والتي تعد أصغر مرشحة لمجلس النواب على مستوى الجمهورية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها لديها بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في فتى أحلامها، ومن أهم تلك الشروط، أن يكون رجلا أربعينيا، وأن يكون في نفس مستوى طولها، وأن يكون لديه "غمازات" في الوجه.

21 أكتوبر انطلاق مارثون انتخابات مجلس النواب

ويغلق باب الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 14 محافظة، في 18 أكتوبر الحالي، فيما تبدأ لمرشحي المرحلة الثانية في 19 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وينطلق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بالخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر الحالي، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.