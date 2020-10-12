عاجل.. شكري: زيارة قريبة من وزراء المجالات الفنية للعراق

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع لمزيد من التواصل مع المسؤولين العراقيين، وسوف تكون هناك زيارة وزارية قريبة من قبل وزير التخطيط ووزراء في المجالات الفنية، وبالتحديد في اللجنة العليا المشتركة التي ستُعقد في العراق آخر الشهر، مما لا يؤكد الرغبة المشتركة لتدعيم العلاقات الثنائية والاحترام المتبادل وقوة ومكانة العلاقات بين مصر والعراق.

وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع بينه وبين وزير الخارجية العراقي: "أرحب بوزير الخارجية العراقي واستفدت كثيراً من خبرته ورؤيته وتناولنا تأكيد التطورات الإقليمية والقضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا والتحديات المتولدة عن نفاذ دول إقليمية ودولية للساحة العربية وتأثيرات ذلك السلبية والضغوط المتولدة عن محاولات الإرهاب لاستعادة مراكزه التي تم القضاء عليها والتضحيات التي تمت من قبل الشعب العراقي في القضاء على داعش والأراضي العراقية، مما يصب في مصلحة المنطقة بصفة عامة".

وشدد شكري: "سوف نستمر في إيجاد سبل التعاون لمواجهة التحديات، وأشكر الوزير على الرؤى التي نتفق عليها في كل المواضع".