تفاصيل قرض تمويل الزواج بـ3 بنوك.. يصل حتى 200 ألف جنيه

تتنافس عدد من البنوك الخاصة والحكومية على تقديم تسهيلات وقروض للشباب، خاصة المقبلين على الزواج، في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة التأقلم مع ظروف المعيشة.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لقرض تمويل الزواج بعدد من البنوك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان

يتم تمويل القرض في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة وببرامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تمويل الزواج من بنك التعمير والإسكان

- بطاقة الرقم القومي سارية المدة.

- إيصال مرافق حديث التاريخ.

- عقد تمليك أو إيجار مقر السكن الحالي.

- بيان مفردات الراتب على أن يكون معتمدا.

- الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

المستندات المطلوبة بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو المهن الحرة

- تقديم السجل التجاري.

- شهادة محاسب وكشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

- ما يفيد الموقف الضريبي.

تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك البركة

يستفيد من البرنامج الفئات التالية التي تتراوح أعمارها بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل.

1ـ الموظفون والعاملون وأصحاب المعاش المبكر.

2ـ أصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية.

3ـ أصحاب المهن والأعمال الحرة.

4ـ أصحاب عقارات أو أوعية إدخارية.

5- المصريون العامون بالخارج.

شروط الحصول على تمويل الزواج من بنك البركة

- الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل 5 آلاف جنيه.

- الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه مع سداد مقدم 10% من قيمة التمويل.

- القسط الشهري لا يزيد على 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية).

- مدة السداد حتى 5 سنوات (60 شهرًا).

- إصدار شيك مصرفي لصالح منظم الحفل.

- إمكانية التمويل دون تحويل راتب.

- يقدم البنك جائزة في حالة السداد المبكر.

تفاصيل قرض تمويل الزواج من بنك ناصر

يتيح بنك ناصر الاجتماعي لعملائه، مبادرة "تمويل تأثيث شقة زوجية"، كأحد الخدمات المصرفية التابعة للبنك، لتخفيف معاناة الشباب المقبلين على الزواج بمنحهم تمويل للمساعدة في تأثيث شقة الزواج.

الفئة المستهدفة لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ الزوج، الزوجة، والد الزوجة، أو الولي الشرعي لها ويجوز للأم الحصول على التمويل بموافقة الأب أو حال وفاته.

ـ في حال الزواج الثاني يمنح التمويل للأرمل أو الأرملة فقط.

ضوابط الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ يشترط ألا تزيد مدة وثيقة الزواج أو محضر الخطبة للمسيحيين عن 7 سنوات عند منح التمويل مع التأشير على وثيقة الزواج أو محضر الخطبة بما يفيد صرف التمويل.

سعر العائد بالبنك

أوضح البنك أنّ الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي.

ـ في حالة وجود ضامن نسبة عائد 10.5% سنوي ثابت مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو المعاش.

ـ في حالة عدم وجود ضامن نسبه عائد 11,2% مع تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري أو حصة وريث المعاش.

المصاريف الإدارية لتمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر

ـ يتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

مدة منح التمويلات ونسب عبء الدين

ـ ألا تزيد المدة عن مدة عقد الإيجار للوحدة السكنية.

ـ نسبة عبء الدين لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل وقد تصل إلى 90% وفقا للشروط والأحكام.

غرامات التأخير

يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1,5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ـ ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

ـ العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع الادخارية: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها دون الرجوع إليه.

إجراءات الحصول على تمويل تأثيث شقة زوجية من بنك ناصر الاجتماعي

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الرقم التأميني لطالب التمويل.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ إيصال مرفق حديث.

ـ بيان مفردات الدخل.

ـ صورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين.