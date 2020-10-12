السيسي يوجّه البترول بتسهيل نشاط شركة إيني في مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم كلاوديو ديسكالزي، رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول.

وأضاف راضي، في بيان صحفي، أنّ اللقاء تناول متابعة نشاط شركة إيني في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أنّ الرئيس السيسي أعرب عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها بمصر، خاصةً في مجال التنقيب، لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل.

ووجّه الرئيس السيسي، وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه، استعرض رئيس شركة "إيني"، مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تُنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصةً في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

وأشاد رئيس الشركة الإيطالية، بمسيرة الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية، التي تحظى بدعم مباشر من الرئيس، الأمر الذي كان له بالغ الأثر الإيجابي على نجاح أعمال الشركة وأنشطتها، لتصبح مصر أحد أهم الدول لعمل الشركة على مستوى العالم.