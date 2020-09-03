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السيسي يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:37 م | الخميس 03 سبتمبر 2020
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب، وعملية السلام في الشرق الأوسط وقضية سد النهضة.

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