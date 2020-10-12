غلق 3 "سناتر" للدروس الخصوصية بحملة في الدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية، حملة موسعة، اليوم، علي سناتر الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

خرجت الحملة بتعليمات من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنزلة، وبقيادة المحاسب طارق شلبي، نائب رئيس المينة، بمشاركة قسم شرطة المنزلة، واستهدفت ستانر الدروس الخصوصية.

وتمكنت الحملة من غلق 3 سناتر وهي "توب" و "ون" و "مكة" غلق إداري و تشميعها بالشمع الأحمر، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وأكدت رئاسة المركز في بيان لها أن الحملات مازالت مستمرة لغلق كافة السناتر بمركز المنزلة بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس.

وفي سياق متصل تابعت رئاسة مركز ومدينة المنزلة المحاسب عبد اللطيف الغزاوى نائب رئيس المركز و جمال الصنعي مدير إدارة المتابعة، استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، بالمرور علي المدارس بنطاق المركز لمراجعة أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وصيانة الكهرباء وطفايات الحريق ودورات المياه والتأكد من صلاحية المقاعد والنوافذ و فناء المدرسة كما تم التنبيه بتلافي السلبيات واستكمال الاستعدادات قبل بدء العام الدراسي الجديد وأخذ جميع الاحتياطات الاحترازية لمجابهة اى أمر طارئ.