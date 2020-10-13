في 10 نقاط.. أبرز الضوابط المتوقع إصدارها من السعودية بشأن العمرة

كشفت مصادر بوزارة السياحة والآثار عن أهم الضوابط المتوقع أن تصدرها المملكة العربية السعودية بخصوص موسم العمرة لغير السعوديين وذلك وفقا لتطور إصابات فيروس كورونا عالميا.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن تلك الضوابط تهدف إلى الحفاظ على حياة المعتمرين والمواطنين وإتاحة الفرصة لأداء العمرة والزيارة بأمان وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتم تطبيقها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، موضحا أن تلك الضوابط ستشمل:

1- منع مواطني البلاد الموبوءة بكورونا من أداء العمرة لهذا العام والغاء رحلات الطيران منها أو إليها.

2- إجراء تحليل PCR الخاص بكورونا لكافة القادمين للمملكة.

3- منع من هم أكبر من 65 عاما من أداء العمرة هذا العام.

4- الحد الأقصى للسكن هو شخصان في الغرفة الواحدة.

5- الحد الأقصى للتواجد بوسائل النقل والمواصلات السعودية هو 40% من عدد الكراسى بالحافلات.

6- منع أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض الصدرية من أداء العمرة هذا العام.

7- تحديد كوتة عددية لكل دولة.

8- تقليل مدد البرامج وإلغاء برامج الشهر.

9- أداء العمرة والصلوات والزيارة ستتم عبر تطبيق "اعتمرنا".

10- التزام المعتمرين بارتداء الكمامة طوال فترة أداء المناسك.

وأشار المصدر إلى أن تلك الضوابط سيتم الأخذ بها حال عدم التوصل لعلاج أو مصل لفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، منوها بأن السعودية ستبدأ في استقبال معتمرى العالم بداية من الشهر المقبل، وأضاف المصدر أن الوزارة ستصدر الضوابط المصرية للعمرة عقب إصدار السعودية الضوابط الخاصة بها، موضحا أن هناك عددا من اللقاءات ستنظمها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة للاستماع لوجهة نظر الشركات فى ضوابط العمرة لهذا العام.

وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنَّ الوزارة لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية من الجانب السعودي بخصوص موسم العمرة لهذا العام.

وأضاف وزير السياحة، أنَّ وزارة الصحة المصرية تعكف حاليًا على وضع ضوابط صحية لسفر المعتمرين المصريين إلى السعودية عقب إصدار المملكة الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام.