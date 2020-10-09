فى 10 نقاط.. تعرف على شكل موسم العمرة للمصريين هذا العام

قال محمد فاروق، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إنه مع استمرار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وعدم وجود عقار أو مصل له حتى الآن، فإن المملكة العربية السعودية قد تلجأ لإجراء تعديلات كبيرة فى شكل موسم العمرة بالمقارنة بالأعوام الماضية.

وأضاف لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها المملكة هذا العام لمنع انتشار المرض بين المعتمرين، منها تقليل أعداد المعتمرين داخل الحرم وجعل أداء مناسك العمرة والدخول للحرم المكى وزيارة المسجد النبوى بتوقيتات محددة، فضلا عن العديد من الإجراءات الأخرى التى تكفل عدم إصابة اى معتمر أو زائر بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن السعودية لم تعلن إلى الآن الضوابط الخاصة بأداء غير السعوديين للعمرة والذى حدد لبدايته بشكل مبدئى يوم 1 نوفمبر المقبل، لافتا إلى توقعه بأن المواطنين المصريين لن يؤدوا العمرة خلال العام الحالى، وسيبدأون أدائها خلال عام 2021، موضحا أن الشكل الأقرب لموسم العمرة للمصريين وفقا لاستمرار فيروس كورونا وعدم وجود أى علاج له حتى الآن سيكون على النحو التالى:

1- مدة البرنامج ستكون على الأرجح 7 أيام

2- تسكين المعتمرين بالغرف سيكون فرديا أو ثنائيا فقط

3- سعر برنامج العمرة الـ 7 أيام يبدأ من 14 ألف جنيه للمسافرين جوا

4- سعر برنامج العمرة الـ 7 أيام يبدأ من 11 ألفا و500 جنيه للمسافرين برا

5- حجز مواعيد أداء العمرة سيكون عبر تطبيق "إعتمرنا"

6- بداية رحلات العمرة للمصريين ستكون خلال شهر يناير أو فبراير 2021

7- أعداد المعتمرين المصريين لن تكون مفتوحة بل ستكون محددة وفقا للأعداد التى تحددها السعودية لكل دولة.

8- سيتم إجراء تحليل "pcr" الخاص بكورونا بالنسبة للمسافرين .

9- كل تأشيرات العمرة الممنوحة لمصر سيتم تنظيمها عبر بوابة العمرة المصرية

10- سيتم منع بعض الفئات من أداء العمرة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.