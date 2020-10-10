فى 4 نقاط.. تعرف على مزايا ربط بوابة العمرة بنظام الحجز "أماديوس"

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضى، عن الموافقة على التعاقد مع شركة "أماديوس"، لربط نظام الحجز الخاصة بها مع البوابة المصرية للعمرة.

وعدد مصدر مسئول بلجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، مميزات هذا التعاقد وما سيعود به بالنفع على رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة، حيث حدد تلك المميزات فى النقاط التالية:

1- ربط تأشيرة العمرة بحجز الطيران والفنادق بالمملكة العربية السعودية

2- ربط بوابة العمرة المصرية بوزارة الحج السعودية

3- القضاء على المتاجرة بتذاكر الطيران الخاصة بالعمرة

4 - خلال عامين سيتاح ابليكيشن على البوابة يسمح للمواطن بحجز برنامج العمرة الخاص به وحجزالفنادق .

وقال محمد فاروق، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن ربط البوابة المصرية للعمرة بنظام الحجز "أماديوس"، يأتي ضمن المرحلة الثانية لعمل البوابة، التي يسمح خلالها بربط تأشيرة العمرة بتذكرة الطيران، وحجز الفندق، وأيضا بوزارة الحج السعودية.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن كل المؤشرات تؤكد أن المواطنين المصريين، سيبدأون فى أداء العمرة، بداية من شهر يناير المقبل، بحيث تبدأ الرحلات خلال شهر رجب، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تقوم المملكة العربية السعودية، بمنح كل دولة إسلامية، كوتة عددية من تأشيرات العمرة خلال موسم العمرة الحالي.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتقلص برنامج العمرة لهذا العام، ليصبح 7 أيام فقط بدلا من أسبوعين العام الماضي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع قيمة البرامج، نظرا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم تطبيقها، التي ستجعل التسكين بالغرف الفندقية، مقصورا على فرد واحد أو فردين على الأكثر بالغرفة، ما يزيد من سعر البرنامج.

وأشار إلى أن تطبيق "اعتمرنا"، الذى سيتم تنظيم رحلات العمرة من خلاله، سيحدد عدد مرات دخول المعتمر للمسجد الحرام خلال مدة البرنامج، ولن تكون مفتوحة كما كانت فى السابق، ما يجعل أداء العمرة مقيدا.