محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد انتهاء أعمال التطوير

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مستشفى الزراعيين، اليوم، كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق، رافقه الدكتور السيد على خليفة، نقيب الزراعيين، ضمن خطة النقابة لتطوير أصولها ومقارها وأنديتها على مستوى الجمهورية.

حضرالافتتاح، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور على مهران، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة.

وعقب الافتتاح شاهد المحافظ ومرافقوه فيلم تسجيلي عن بعض أعمال التطوير التي تمت ثم تفقدوا أقسام المستشفى من عيادات خارجية ومعامل وغرف العمليات وقسم الحضانات، للوقوف على أعمال التطوير.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق، والتقى بأعضاء مجلس الإدارة مشددا على تكثيف أنشطة النقابة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمبنى الاجتماعي وأعمال التطوير التي تمت.

وأكد "سعد" أهمية دور النقابات المهنية والعمالية على مستوى المحافظة في دعم مشروعات التنمية وخلق فرص عمل وتدريب الشباب وصقل خبرات أعضائها وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة الطبيعية والبشرية فضلًا عن دورها في الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات مشيدًا بدور نقابة الزراعيين واهتمامها بحسن استغلال أصول النقابة وتعظيم الاستفادة منها وتحسين الخدمات المقدمة لاعضائها وللمواطنين.

وأشار نقيب الزراعيين إلى جهود النقابة لتنمية مواردها الذاتية من خلال حسن استغلال الأصول بمختلف محافظات الجمهورية وحسن إدارتها وتطوير مقارها وخدماتها المقدمة لأعضائها الذين تجاوزوا مليون مهندس زراعي على مستوى الجمهورية.