محافظ أسيوط يتابع سير عمل منظومة التصالح بمخالفات البناء

عقد محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، اجتماعاً اليوم الأحد، مع مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، المهندسة إيمان علي محمود، لاستعراض الجهود المبذولة في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وسير العمل في المنظومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وجدد المحافظ تأكيده على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتسهيل على المواطنين في ظل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم.

كما شدد "سعد" على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بخصوص المضي قدماً في ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقديم كافة أوجه الدعم، وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصةً عقب التسهيلات التي تم تنفيذها.

ووجه المحافظ ببذل مزيد من الجهود، لتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز والمتابعة المستمرة والدورية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لسير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء، سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.