مي عبدالحميد: رئيس الورزاء وجه بتسريع إعلان وحدات الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجه أمس، بضرورة الإسراع في تنزيل الإعلان عن وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الوحدات.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سيتم طرح 125 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن الشروط بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، لافتة إلى أن الشروط تتضمن أن يكون الحد الأدنى لراتب الأسرة 6 ألاف وغيرها من الشروط.

وتابعت أنه عقب طرح 125 ألف وحدة بشروط، سيقوم الجهاز بطرح 125 ألف وحدة أخرى بدون شروط أو فرصة من فرص الدعم خلال الفترة المقبلة.

شوشة: "100 جنيه إيجارا شهريا لـ1551 شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي"

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل افتتاح مسجد عمرو بن العاص، ضمن افتتاح 7 مساجد بالمحافظة، معقبا، "نفتتح مشروعات لخدمة المواطنين".

وقال شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إنه تم افتتاح 7 مساجد بالأمس في أنحاء المجافظة، وأبرزها مسجد عمرو بن العاص، بسبب رمزية المكان في منطقة المساعيد التي شهدت أول ارتكاز لقواته خلال دخوله مصر.

وأشار إلي أنه تم العمل على إعادة بناء 105 عمارات سكنية في منطقة المساعيد، كما تم توزيع عقود الإسكان الاجتماعي في العريش، مضيفا، "نستهدف أهالينا المتضررين من العمليات الإرهابية، والشقة بـ100 جنيه فقط شهريا لـ1551 شقة، وكان هناك تركيز على الأرامل لأن هناك عدد كبير استشهد جراء العمليات الإرهابية في سيناء".

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، افتتح عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش من بينها مسجد وتأهيل عمارات المساعيد، بجانب توزيع عقود الوحدات السكنية على المنقولين من الشيخ زويد ورفح بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.