شوشة: "100 جنيه إيجارا شهريا لـ1551 شقة من وحدات الإسكان الاجتماعي"

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل افتتاح مسجد عمرو بن العاص، ضمن افتتاح 7 مساجد بالمحافظة، معقبا، "نفتتح مشروعات لخدمة المواطنين".

وقال شوشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إنه تم افتتاح 7 مساجد بالأمس في أنحاء المجافظة، وأبرزها مسجد عمرو بن العاص، بسبب رمزية المكان في منطقة المساعيد التي شهدت أول ارتكاز لقواته خلال دخوله مصر.

وأشار إلي أنه تم العمل على إعادة بناء 105 عمارات سكنية في منطقة المساعيد، كما تم توزيع عقود الإسكان الاجتماعي في العريش، مضيفا، "نستهدف أهالينا المتضررين من العمليات الإرهابية، والشقة بـ100 جنيه فقط شهريا لـ1551 شقة، وكان هناك تركيز على الأرامل لأن هناك عدد كبير استشهد جراء العمليات الإرهابية في سيناء".

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، افتتح عددا من المشروعات التنموية بمدينة العريش من بينها مسجد وتأهيل عمارات المساعيد، بجانب توزيع عقود الوحدات السكنية على المنقولين من الشيخ زويد ورفح بالعريش، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد.

وقام المحافظ يرافقه نائبه والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم نائبا عن وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم جمعة، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء بافتتاح مسجد عمرو بن العاص بحي المساعيد بالعريش.

وأكد المحافظ، أنه بلغت تكاليف إنشائه نحو 3.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أن افتتاح المسجد جاء ضمن 7 مساجد أخرى تم افتتاحها بشمال سيناء وهي: "مسجد عباد الرحمن بالمساعيد العريش، آل ياسر حى آل ياسر العريش، عمورية قرية عمورية بئر العبد، آل عمار بقرية رمانة بئر العبد، الغزلان بحى الغزلان ببئر العبد، التجمع العمرانى بحى ابني بيتك العريش".