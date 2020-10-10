مساعد رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، مدينة بدر؛ لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل المهندس كمال بهجات، زيارته للمدينة بتفقد منطقة مشروع الاسكان الاجتماعى بموقع 842 عمارة بالحى السابع حيث تفقد أعمال المرافق بالمشروع، وشدد على ضرورة متابعة الأعمال ودفع العمل بالموقع للانتهاء من تنفيذ الوحدات فى التوقيتات المحددة.

وشملت جولة المهندس كمال بهجات، تفقد سير الأعمال بمشروعي تنفيذ محطة محولات بدر3 جهد 66/22 ك.ف بقدرة (120 ميجا.ف.أ)، ومحطة محولات بدر 2 جهد 220/66/22 ك.ف بقدرة 2*175 ميجا.ف.ا، وتم التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة سرعة إنهاء الاعمال بالمحطتين طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، حيث من المقرر افتتاح محطة محولات بدر 2 في نوفمبر المقبل، ومحطة محولات بدر 3 في مارس من العام المقبل.

وحضر الجولة المهندس مدحت رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيماك، والمهندس عبدالرحيم عبداللطيف، مدير عام إدارة الكهرباء، ومعاون رئيس الجهاز للمرافق، حيث تأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.