محافظ سوهاج يترأس ورشة عمل لإعداد خطة التنمية المتكاملة للمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا، اليوم، مع فريق المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، واللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير البرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، ورؤساء المراكز ومديري التخطيط وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق ، والري، والإسكان.

وأوضح " الفقي " أن الاجتماع يأتي في إطار بدء خطوات إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة حتى عام 2030، والتي تستهدف البدء في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، في ضوء إعداد رؤية إستراتيجية حتى عام 2030، والخطة متوسطة الأجل 2021/2024، ومستهدفات الخطط متوسطة الأجل 2024/2027 و 2027/2030 ، بالإضافة الى مراجعة وتقييم عملية إعداد الخطة في المرحلة السابقة ومجالات التحسين والإعداد لمقيم الجودة الفنية للمشروعات .

من جانبه قدم الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر، الشكر لمحافظ سوهاج على جهوده المبذولة في متابعة وتنفيذ أهداف البرنامج، مشيدا بمستوى جودة منتجات تكتلات الأثاث بطهطا، والتلي بجزيرة شندويل المدعومة من البرنامج بمعرض " تراثنا " بالقاهرة.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة البرنامج والتركيز على تدعيم التكتلات الحرفية لفتح مجالات فرص العمل للشباب، والعمل على تحسين الأداء في الفترة القادمة، وتعظيم النتائج وتحقيق أهداف البرنامج، لافتا إلى أن نجاح تنفيذ البرنامج في سوهاج وقنا سيؤهله ليكون نموذج تنموي قابل للتطبيق في المحافظات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن محافظة سوهاج تتميز بالعديد من الصناعات والحرف اليدوية، ومنها صناعة النسيج اليدوي بمدينة أخميم، وصناعة التلي بقرية جزيرة شندويل، وللمحافظة شهرة عالمية ومحلية في تلك الصناعات.