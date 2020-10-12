رئيس الوفد يؤجل اجتماع الهيئة إلى مابعد انتخابات النواب

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، تأجيل انعقاد الهيئة الوفدية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب، وإلغاء أي قرارات سابقة مخالفة لذلك.

وكان "أبو شقة"، قرر في وقت سابق، دعوة الهيئة العليا الوفدية للانعقاد يوم 16 أكتوبر، للنظر فى قراره بعدم استكمال مدته الرئاسية، واعتبار منصب رئيس الحزب خاليا من يوم 17 أكتوبر، وتكليف فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار رئيس حزب جديد طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 21 من اللائحة الداخلية للحزب.

وأكد "أبوشقة"، أنه نظرًا لبداية المعركة الانتخابية لمجلس النواب، والتى يخوضها الوفد بمرشحين فى معظم الدوائر الانتخابية، فإن واجب رئيس الحزب يقتضى توجيه نشاط الحزب بكل مؤسساته إلى دعم ومساندة مرشحى الحزب والبعد عن أى نشاط يعوق تشكيلات الحزب ومؤسسات وأعضائه من أداء هذا الواجب الوطني.

وقال إن "السكرتير العام للحزب، قد أخطرنى رسميًا بخطاب تضمن تعذر إعداد كشوف الهيئة الوفدية فى الموعد المحدد 16 أكتوبر، وطلب تأجيل انعقادها"، وبناء على ما سلف فقد قرر رئيس الحزب إرجاء دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع إلى ما بعد إنهاء المعركة الانتخابية والعودة إلى قواعد ومؤسسات الحزب لتقييم مرحلة مضت والتأسيس لمرحلة جديدة، وذلك إعمالاً لنصوص اللائحة فى هذا الشأن.

وشهد حزب الوفد مؤخراً خلافات حادة بين أعضاء الهيئة العليا، والمستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، إثر حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ قرر الأول الانسحاب منها، فيما تمسك الأخير بالاستمرار فيها.

وتقدم النائب محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء قبول ترشح مرشحي الحزب علي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، إلا أن تم رفضه من قبل المحكمة.