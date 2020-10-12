معروضات خريجي الدفعة الأولى من "مبادرة صنايعية مصر" تشارك في "تراثنا"

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية، في معرض "تراثنا"، من خلال جناح وزارة الثقافة الذي يشارك فيه قطاع الصندوق، وقطاع الفنون التشكيلية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ويستمر حتى 15 أكتوبر الحالى.

تتضمن مشاركة الصندوق، بالإضافة إلى معروضات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، معروضات خريجي الدفعة الأولى من "مبادرة صنايعية مصر"، والتي أقيم حفل تكريمهم في السادس من أكتوبر الماضي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية، حيث تضمنت أعمال خريجى المبادرة فنون الخزف، قشرة الخشب، الصدف، الحلي، النحاس والخيامية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت الماضى، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.