قصور الثقافة تشارك في معرض "تراثنا" بمنتجات حرفية ونسيجية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة لأول مرة في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وتتضمن المنتجات التي تشارك بها الهيئة مجموعة مميزة من منتجات الورش الحرفية والتراثية، منها نتاج ورش المشغولات الجلدية، والطرق على النحاس"فن الريبوسيبه"، وأشغال النسيج المستحدث التى أقيمت بالملتقيات الثقافية والفنية لشباب المحافظات الحدودية والملتقيات العمالية، وبمنتجات الحصير والسجاد.

وتهدف الهيئة عبر منتجاتها الحرفية والتراثية إلى الحفاظ على الصناعات التقليدية والتراثية الهامة من الاندثار وتشجع الشباب علي تعلم هذه الحرف وإتقانها وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، كما تهدف إلى إحياء الحرف التراثية ومساعدة صغار مُصنعي الحرف التراثية واليدوية، عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم، وذلك للحفاظ على العمالة الفنية في هذا المجال والعمل على زيادتها.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي إقامة المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية والحرف اليدوية، والتوسع في الترويج لهذه الفنون المصرية العريقة، وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها المميز، حيث يشارك أكثر من 600 صانع من مختلف محافظات الجمهورية في المعرض، بالإضافة إلى قطاع الجمعيات الأهلية.

ويُنظم جهاز تنمية المشروعات معرض "تراثنا" للعام الثاني على التوالي، حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى، سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.

ويستمر عمل المعرض بداية من اليوم، وحتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، ويفتح يوميا من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً، دون مقابل.

ويستضيف المعرض هذا العام، دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان، خاصة أنها تتمتع بمنتجات يدوية وتراثية متفردة، تعبر عن الموروث الثقافي والحضاري والفولكلور السوداني.