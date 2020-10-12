ناجي قمحة: الجزيرة متخصصة في توجيه الوعي العام ضد الأهداف الوطنية

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول توجيه الوعي العام في اتجاه مخالف للأهداف الوطنية والقومية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن ذراعها الإعلامية قناة الجزيرة القطرية، تشارك في لعب هذه الأدوار التي كانت مرسومة منذ فترة، وكان مسؤولًا عنها الإخوانيين عزمي بشارة ووضاح خنفر.

وأضاف قمحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن بشارة وخنفر ذُكرا في الرسائل الإلكترونية الخاصة بهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما، والتي أفرجت عنها الإدارة الأمريكية، إذ دعمتهما إدارة ترامب.

وتابع، أنه يثق في أن أجهزة المعلومات المصرية تمتلك في حوزتها أكثر مما قيل، بشأن الأدوار التي كُلف بها الوكلاء لمحاولة تحطيم الدول الوطنية العربية والجيوش الوطنية العربية في أعقاب أحداث 2011، وغيرها من الأحداث، لافتًا إلى أن الإفصاح عن كلينتون وارتباطها بباراك أوباما والحزب الديموقراطي وقرب الانتخابات الرئاسة الأمريكية يعتبر أمرًا هامًا للغاية.

وأردف، أن هوما عابدين إحدى مستشارات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون مكنت تنظيم الإخوان الإرهابي من اختراق الإدارة الأمريكية ولعبت دور المنسق بين الإدارة الأمريكية في عهد أوباما وتمويل حملة كلينتون بالأموال القطرية المباشرة أثناء الانتخابات الرئاسية ضد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأوضح، أن والدة "عابدين" تنتمي إلى تنظيم الأخوات المسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية، ويدرس شقيقها في بريطانيا عضو التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية بما يعني أنها عائلة إخوانية مؤصلة، ورغم كل ذلك كانت الحلقة الواصلة بين الإدارة الأمريكية والقائمين على إدارة قناة الجزيرة.

ولفت، إلى أن الإدارة الأمريكية في عهد ترامب عبثت بمقومات الأمن القومي الأمريكي وبالعلاقة الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بدول المنطقة.