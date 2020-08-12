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ناجي قمحة: الدولة نجحت في اختبار انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

محمد عزالدين
11:15 م | الأربعاء 12 أغسطس 2020
أحمد ناجي قمحة

أحمد ناجي قمحة

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن عقد انتخابات مجلس الشيوخ نجاح للدولة، كما أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المشاركة في أول يوم، مع بدء فتح لجان الانتخابات كانت رسالة هامة لكل المصريين بأهمية المشاركة.   

وأضاف "قمحة"، خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "on"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن حرص كل رموز المجتمع وكل أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية للمشاركة في الانتخابات، ودعم التجربة الوليدة، من أجل مستقبل مختلف كان هام للغاية وبارز على الساحة.

وأكد أن مؤسسات الدولة، نجحت في اختبار انتخابات مجلس الشيوخ، والمشهد اللافت إلى جانب الرؤية المعتادة من جانب الشعب المصري، ليست فقط مشاركة المرأة، ولكنه لاحظ مشاركة فعالة طالما ما كان البعض يتحدث عنهم وغائب عن المدينة ألا وهم الشباب.

وتابع: أن الشباب شارك بشكل ملحوظ، ما يرتبط بالتغيير الحادث في المناخ السياسي، وله علاقة مباشرة بالأطروحات التي تم تقديمها من قبل قطاع ما يعرف بالدعوة للمقاطعة والعزوف. 

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