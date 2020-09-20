ناجي قمحة: الإخوان يستهدفون الرموز المصرية ويريدون تخريبها

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الأدوات الأساسية لتنظيم الإخوان اللعب على أوتار المصريين العاطفية والولوج للمكون العاطفي للشخصية المصرية، عبر استخدامهم لأدوات مختلفة منذ 2013 وحتى اليوم: "كل ساعة يستهدفون أشخاصا والمؤسسة العسكرية والشرطية، ومش سايبين مكون يثق فيه المصريين إلا ويريدون تخريب الرموز".

وأضاف "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الجماعة ترى أن قطر وتركيا "جنة" بالرغم من أن الحقيقة هناك ليست كما يروجون له، موضحا أنه وبعد 25 يناير 2011 وبعدها بعامان حاولت الجماعة السيطرة على الدولة، ولكنهم لم يحالفهم الحظ حتى قاموا بالتهديدات التي طالت الجميع فيما بعد 30 يونيو 2013.

وأكد أن الإخوان فشلوا في خطتهم باللعب على عاطفة المصريين، حيث إن الوعي المتزايد من قبل المواطنين، ودائما ما يحاولون وضع ضغط شعبي في الساحة السياسية المصرية.