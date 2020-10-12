مستندات.. مواطنة تتهم برنامجا طبيا باستغلال صورتها للترويج لعلاج تخسيس

تقدمت مواطنة تدعى هبة طارق يوسف، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد برنامج مطبخ "عظيمة"، الذي يعرض على قناة المحور الفضائية، حيث اتهمت البرنامج بسرقة صورتها الشخصية دون إذنها، في حلقة عن التخسيس للترويج لدواء كورس تخسيس يحمل اسم " فيتارم جلوبال"، باعتبار أنها خسرت جزءا من وزنها، بعد استخدام الدواء.

وقالت الشكوى التي حصلت عليها "الوطن"، إن خبير التغذية كريم أكرم، استخدم صورتها عمدا من جروب هيلث كير "حيث إنني قمت بوضعها في منشور خاص بالجروب بتاريخ 9 يونيو الماضي، فقام المذكور بالاستيلاء على الصورة الخاص بي، دون إذني ودون علمي، وعرضها في برنامج مطبخ عظيمة على قناة المحور، مدعيا أنه المشرف على كورس التخسيس، والمتسبب في خسارة وزني، وأن المنتج المروج له هو السبب في هذا التحول".. بحسب تعبيرها.

وتابعت: "وقام بتغيير اسمي إلى رانيا، وقال إنني استخدمت المنتج تحت إشرافه وكان السبب الرئيسي لنقصان الوزن مستشهدا بالصورة الخاصة بي، وبذلك أكون تعرضت لانتهاك خصوصيتي، وتم استغلال صورتي الشخصية بطريقة غير شرعية ترويجا لمنتج وهمي".

المواطنة تقدمت بشكوى للأعلى للإعلام واتهمت البرنامج بالنصب والترويج لدواء تخسيس وهمي

وقالت المواطنة في شكواها، إنها أجرت عملية تكميم للمعدة بتاريخ 9 ديسمبر من العام 2017، وأرفقت تقريرا من مركز المقاولون العرب الذي تمت فيه الجراحة، كما أشارت إلى أنها تواصلت مع القناة، لإخبارهم بالمخالفة، لكن لم يتم إفادتها بما تم من إجراءات في هذا الشأن، وطالبت الأعلى للإعلام باتخاذ ما يلزم من إجراءات لرفع الضرر الواقع عليها.

وفيما يلي صورة من الشكوى والمستندات المرفقة بها:

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، أصدر قرارا بتشكيل لجنة الشكاوى، برئاسة صالح عبدالسميع الصالحي، وكيل المجلس، وعضوية كل من المستشار محمد عبدالسميع إسماعيل، عضو المجلس، والمستشار أحمد عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد موسى علي.

وحدد المجلس 3 اختصاصات للجنة تتمثل في: إجراء الفحص اللازم للشكوى التي تحال إليها، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق منها ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، بالإضافة إلى ما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.