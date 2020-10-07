"الأعلى للإعلام" يحيل صحفية للنيابة وآخر للنقابة ويمنع ظهور منتحل صفة

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توصية لجنة الشكاوى، بخصوص ما تقدمت به الهيئة الوطنية للإعلام تشكو فيها صفاء الكوربجي، وتعمل صحفية بمجلة الإذاعة والتليفزيون، لاتهامها بنشر منشورات على صفحتها الشخصية "تسيء لمؤسسات الدولة وتنشر من خلالها الشائعات وتثير البلبلة"، ونصت توصية لجنة الشكاوى على إحالة الشكوى إلى النائب العام.

وبحسب بيان للمجلس، اليوم، أقر أيضًا توصية لجنة الشكاوى بخصوص شكوى مواطنة ضد محمد السيد عبدالفتاح مقدم برنامج "مشاكل الناس" بقناة صوت العرب الفضائية لقيامه بانتحال صفة إعلامي وهو مدرس بمدرسة بليغ الثانوية الصناعية وليس إعلاميا، ووافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى على مخاطبة القناة بعدم ظهور محمد السيد عبدالفتاح ومنعه من تقديم أي برنامج على الشاشات الفضائية.

كما ناقش المجلس الشكوى المقدمة من محافظ الدقهلية ضد صحفية تعمل بجريدة المصري اليوم، لتضرره مما نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، ووافق على التوصية التي عرضتها لجنة الشكاوى برئاسة صالح الصالحي وكيل المجلس، وتضمنت التالي:

1- إحالة المشكو في حقها إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معها.

2-. إلزام موقع "المصري اليوم" الإلكتروني بنشر اعتذار عن المواد المخالفة التي تم بثها على الموقع الإلكتروني.

3- إلزام موقع المصري اليوم بدفع غرامة 50 ألف جنيه.

وتابع المجلس في بيانه: "قامت لجنة الشكاوى بعرض تقريرها عن الواقعة التي أكدت فيه أنه تبين لها أن المادة 20 من القانون رقم 180 لسنة 2018 تنص على أنه يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر والبث التعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما يحظر في أي وسيلة من وسائل النشر أو البث تناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخصيات ذات الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم، ومستهدفا المصلحة العامة".