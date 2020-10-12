فيديو.. أحلام أردوغان التوسعية تتحطم على صخرة التصدي العربي

يّدعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كذبا أن وجود قوات تركية في قطر يساهم ليس فقط في استقرار قطر، بل في استقرار دول الخليج كلها، ولكن نظرة بسيطة على أرض الواقع تفضح ادعاءات الرئيس التركي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أنه مؤخرا تدخل أردوغان في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بإرسال المرتزقة السوريين والأسلحة والخبراء العسكريين، بل وتورط بإرسال طائرات F16 من سلاح الجو التركي، وكانت نتيجة ذلك إعلان المرصد السوري مقتل أكثر من 100 من مرتزقة أردوغان بعد استغلال فقرهم وحاجتهم إلى المال في تجنيدهم.

وأشار التقرير إلى أن العائلات السورية باتت تعارض إرسال أبنائها إلى كاراباخ خاصة بعد عودة الجثث وعدم الحصول على تعويضات، وفي ليبيا تدخل أردوغان بدعمه حكومة فايز السراج وأرسل عشرات الآلاف من المرتزقة والوحدات النظامية والعتاد والخبراء ماذا حقق هناك؟ لا شيء.

وأوضح أن حكومة السراج لم تحقق أي انتصار عسكري يذكر، ولم تجرؤ قواته ومرتزقته على تجاوز خط سرت الجفرة، وتتجه الأزمة إلى الحل السياسي رغما عنه، وحاول عسكرة البحر المتوسط، والتعدي على حقوق اليونان وقبرص، طمعا في ثروات النفط والغاز الهائلة، لكنه يتراجع أمام الضغط الدولي، ولم يجد أمامه إلا التفاوض.

وتابع أنه عندما نعرف أن اقتصاد أردوغان يواجه انهيارا في سعر العملة، كما يواجه حالة من الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير، فسعر الليرة عند أدنى مستوى أمام الدولار، مسجلا 7.94 ليرة لكل دولار واحد، وبحسب بيانات البنك المركزي التركي تراجعت الليرة 25.1% أمام الدولار منذ مطلع 2020.

كما بلغ معدل التضخم 11.75% خلال شهر سبتمبر الماضي، عندها سنعرف الأسباب الحقيقية لتواجد أردوغان وقواته في قطر، فتلك التصريحات والتهديدات ستتحطم على صخرة التصدي العربي.