معارض تركي: حزب أردوغان متواطئ مع الإخوان لتشابه أفكارهما

قال المعارض التركي، بركات كار، إن حزب العدالة والتنمية متواطئ مع جماعة الإخوان الإرهابية، في العديد من الدول، وتحول إلى داعم قوي ومباشر وحماية حتى على الأراضي التركية.

وأضاف "كار"، في مقطع فيديو بثه برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، السبت، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن النظام التركي يصف الإخوان بالمعارضة في بلادهم، ويقدم لهم الدعم على كل المستويات، وهذا سوف يستمر طالما لا يوجد علاقات ثنائية بين تركيا ومصر، وطالما حزب العدالة والتنمية مسيطرا لأنه لديه أيدولوجية متشابهة مع جماعة الإخوان، وسوف يستمر في دعمهم سريا وعلنيا.

وكشف أحمد المصري، الكاتب الصحفي في بريطانيا، إن الممول الرئيس لجماعة الإخوان هي دولة قطر، وهذا ظهر جليا في أكثر من تقرير داخلي للبرلمان البريطاني، إبان عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، وتم وصف الجماعة بأنها تتبنى أيدولوجية إرهابية.

وأضاف "المصري"، في فيديو أذاعه برنامج "كلمة أخيرة"، السبت، أن كل الإرهابيين الذين انضموا إلى القاعدة داعش أو جبهة النصرة وغيرها، يجب أن يمروا عبر أيدولوجية الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أنه لديه بعض المصادر في المؤسسات الإعلامية الموجودة في بريطانيا والتي تمولها قطر، موضحا أنها تستخدم هذه المؤسسات في نقل التمويل، بحجة عمل أفلام وثائقية وغيرها، لافتا إلى أنه يعرف أحد الأشخاص لديه اتفاق مع قطر لعمل أفلام وثائقية بحوالي 10 ملايين دولار، وأحد الكتاب يحصل على 1000 وأحيانا 2000 دولار على المقال الواحد في إحدى الصحف المملوكة لقطر في بريطانيا، مشددا على أن هذه طريقة لتمويل عناصر الجماعة.

وأشار إلى أنه في تركيا يحدث نفس الأمر ويتم تمويل العناصر والعمليات، عن طريق المؤسسات الإعلامية في شكل مرتبات.