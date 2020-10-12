حبس إمام مسجد بالغردقة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع طفل بعد درس قرآن

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بالسجن المشدد 10 سنوات لإمام مسجد بتهمة التعدي جنسيًا على طفل بالمرحلة الإعدادية، بعد انتهاء درس تحفيظ للقرآن الكريم بأحد مساجد الغردقة .

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم ومصطفى درويش، وأمانة سر مصطفى جلال وعبدالله محمد.

تعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف شهر فبراير من العام الجاري، عندما حررت أسرة طفل بالمرحلة الإعدادية، محضرًا رقم 2046 بقسم شرطة ثان الغردقة، اتهمت فيه أمام مسجد يدعي "ح. م"، في العقد الرابع من العمر، بهتك عرض ابنهم الطفل البالغ من العمر ١٠ سنوات في الغرفة المخصصة لإقامته بالمسجد، بعد درس لحفظ القرآن.

وأسفرت التحريات التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة تحت إشراف اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية عن صحة الواقعة وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، وبدورها أحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها المتقدم.