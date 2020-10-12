اللجنة المالية لـ"الشيوخ" تنهي أعمالها استعدادا لبدء دور الانعقاد

أنهت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعاها الأخير، اليوم، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب والمستشارمحمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثل عن وزارة المالية فضلاً عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الختامي اليوم، الأعمال المكلفة بها والتي أقرتها وتابعتها على مدار الإجتماعات السابقة، حيث عملت اللجنة على الانتهاء من كافة المهام الخاصة بنقل الموظفين وإعداد الهيكل التنظيمي لهم ونقل الأصول إلى مجلس الشيوخ والتجهيزات الفنية لبدء أعمال المجلس.

وفي ختام الاجتماع، أجرى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، جولة تفقدية لقاعة المجلس وملحقاته، للوقوف على ما تم من أعمال تجديدات ختامية ومدى جاهزيتها لاستقبال أعضاء المجلس في أولى الجلسات المزمع انعقادها الأحد القادم، وصاحبه في الجولة المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، والمستشارمحمود إسماعيل عتمان القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.

ووجه وزير شئون المجالس النيابية، الشكر لأعضاء اللجنة والأمانة الفنية ومعاونيها على ما تم إنجازه بدقة ونجاح خلال فترة عمل اللجنة والانتهاء من كافة المهام التي كلفت بها، كما تمنى التوفيق لأعضاء مجلس في دور الانعقاد الأول للمجلس.

وكانت اللجنة المالية والإدارية بمجلس الشيوخ قد شكلت بموجب القانون رقم 141 لسنة 2020، بهدف فحص الطلبات الخاصة بنقل العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.