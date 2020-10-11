مرشحة "القائمة الوطنية" تستعين بعضو مجلس الشيوخ لدعمها بالفيوم

نظمت الدكتورة مرفت عبد العظيم مرشح القائمة الوطنية "من أجل مصر" على مقعد المرأة عن محافظة الفيوم، لقاءً مجمعًا لهيئات مكاتب أمانات المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، من أجل تنظيم الدعاية والحشد لانتخابات مجلس النواب، مستعينة بالدكتور منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ وعضو هيئة مكتب المحافظة لتدعمها في الانتخابات المُقبلة.

وقالت عبد العظيم خلال لقائها إنّ أهم أولوياتها من واقع عملها كطبيبة هو تطوير المنظومة الصحية، الذي وصفتها بأنها أمر لابد منه، خصوصًا تطوير العامل البشري من أطباء وهيئة التمريض والإداريين وصيادلة، وتطوير أداء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، ووضع خطة زمنية عاجلة لتنفيذ أعمال التطوير بالمستشفيات التي تجاوز نسبة التنفيذ بها 75%، مع توفير احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والكوادر البشرية.

وأشارت إلى أنّه يجب دراسة إمكانية عقود تعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل وتسريع آليات العمل بمشروع المستشفيات النموذجية، وإطلاق مبادرة لسد العجز في أقسام الرعاية المركزة والحضانات والطوارئ، فضلًا عن التوسع في إنشاء كليات الطب بالجامعات الحكومية، لتخفيض الكثافات، والحفاظ على متطلبات جودة التعليم الطبي والمكتسبات التي تمت مع جهات الاعتماد العالمي، والانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتوفير مناخ آمن للعمل نفسيًا وجسديًا.

وكشفت أنّ الفيوم تمتلك 175 وحدة صحية، فضلاً عن المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدة أنّها ستبذل قصاري جهدي لسد عجز الأطباء فيهم والحصول على قرارات إحلال وتجديد المتهالك منها، فضلًا عن زيادة القوافل الطبية المتكاملة للقرى الأكثر الاحتياجًا بالتنسيق مع الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن السعي لإنهاء مستشفى الفيوم العام الجديد بدمو.