وزيرة التضامن: طرح "كارت ذهبي" قريبا.. وتوصيل معاشات المسنين للمنازل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك عددا من الأنباء السارة للمواطنين، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة قررت إعفاء كبار السن فوق الـ70 عامًا، من دفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، ودفع نصف القيمة فقط لمن هم أعلى من سن 60 عامًا.

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن التعامل حاليا مع المسنين يكون ببطاقة الرقم القومي، وقريبًا سوف تطرح "كارت ذهبي" للحصول على خدمات متكاملة من خلاله، كما سيتم توصيل المعاشات لمنازل المسنين لمن يرغب في ذلك.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه سيتم زيادة 100 جنيه في برنامج "كرامة" خلال شهر أكتوبر، حيث تم تخصيص 48 مليونا لدفع هذه الـ"هدية"، وبالنسبة للمعاقين فإنهم يحصلون على إعفاء بنسبة 100% من قيمة أسعار المواصلات، والمرافق له يحصل على 50% من الإعفاء.

وتابعت: "الوزارة نسقت مع وزارة التربية والتعليم لإعفاء طلاب الأسر التي تحصل على المساعدات النقدية، من المصروفات المدرسية كاملة".