بريطانيا: كورونا بدأ ينتشر بالفعل بين كبار السن.. والوفيات في زيادة

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ بالفعل بالانتشار بين كبار السن والضعفاء، وتزداد حالات الوفاة مرة أخرى من جرّاء الإصابة به.

وأكد "جونسون"، في خطاب، نقلته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، أن على بريطانيا التحرك الآن لمواجهة هذه التطورات.

وأوضح "جونسون"، أنه لن يتم إغلاق أي مكانٍ إلى أجل غير مسمّى وستتم مراجعة حالة المناطق ذات المستوى العالي من الخطورة جداً كل 4 أسابيع، مضيفاً أنها ستشهد في الوقت ذاته حظراً على الاختلاط بما في ذلك الحدائق الخاصة.

وحث رئيس الوزراء البريطاني على عدم سفر المواطنين داخل وخارج المناطق ذات المستويات المرتفعة جداً من حيث خطورة الانتشار، لافتا إلى أنه لا يزال يعمل مع المسؤولين المحليين في المناطق التي تتسم بالخطورة لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع الفيروس.

وأنهى "جونسون"، حديثه بالتأكيد على أنه "لا أحد يريد فرض هذه الأنواع من القيود" إلا أن التغلب على الفيروس يستلزم ذلك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن، اليوم، عن نظام جديد من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء إنجلترا يتضمن مستوى "متوسط" و"مرتفع" و"مرتفع للغاية"، من حيث معدل الإصابات المحلية.

وقال "جونسون"، في كلمة ألقاها أمام مجلس العموم البريطاني، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه يرغب في تبسيط وتوحيد معيار القواعد في أنحاء البلاد مع تجنب فرض إغلاق كامل مرة أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن فرض إغلاق كامل مرة ثانية، كإغلاق المدارس والأعمال التجارية وحث المواطنين على المكوث في المنازل، لن يكون المسار الصحيح الذي يجب أن نسلكه.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس والسماح للفيروس بالانتشار سيؤدي إلى حصيلة وفيات غير محتملة وسيضع نظام الرعاية الصحية البريطاني تحت ضغط شديد ولن يسمح للعاملين في المجال الطبي بتكريس أنفسهم لعلاج الأمراض الأخرى.