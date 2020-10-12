مقهى بالدقهلية يعرض الساقطات للمتعة الحرام بمقابل مادي

كشفت مباحث حماية الآداب العامة بمديرية أمن الدقهلية، قيام صاحب مقهى بمدينة المنصورة، بعرض الفتيات لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وضبطت حملة للمباحث، اليوم، 5 ساقطات بداخل المقهى أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب ونشر الفسق والفجور.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، بورود معلومات للعقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث حماية الآداب العامة، أكدتها تحرياته السرية وأفادت بقيام صاحب مقهى بشارع جيهان بحي الجامعة، دائرة قسم شرطة أول المنصورة، بتجميع بعض النسوة من الساقطات لعرضهن على رواد الكافيه من راغبي المتعة الحرام، والسهر لوقت متأخر من الليل وفى غير الأوقات المسموح بها قانونا، وفقًا لقرار رئيس الوزراء.

وجري تشكيل قوة من مباحث الآداب بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول المنصورة تضم العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والملازم أول إسلام فتحي، معاون المباحث.

وتوجهت القوة لمكان المقهى، وتبين وجود صاحبه و5 ساقطات في أوضاع مخلة بالآداب العامة ويرتدين ملابس شبه عارية وتقوم إحداهن بالرقص أمام الترابيزات بينما تقوم الفتيات الأربع الأخريات بخدمة الزبائن والتمايل والضحك بطريقة خليعة مع تقديم الشيشة.

كما تبين وجود فتاتين مع شابين في موضع مخل بالآداب العامة بالإضافة لوجود فتاتين مع شاب، وتلاحظ للقوة قيام صاحب المقهى بتشغيل قنوات مشفرة تعرض الفتيات بملابس تحرض على الفسق وتتراقص ببدل رقص عارية.

وجرى القبض على صاحب المقهى ويدعى " طارق. و. م، 37 عامًا، و"شيماء .ص .م، 35 عامًا، ربة منزل ، مسئولة عن جلب الفتيات والاتفاق على الأموال مع صاحب المقهى، "هاجر .ج .ع، 21 عامًا طالبة ومقيمة بعزبة الشناوي ، و"آية .ي .م" 24 عامًا، ربة منزل، و"غرام .إ .ع" 23 عامًا، مقيمة شارع كلية الآداب ، و" أسماء .ع. ع، 34 عامًا، ربة منزل ومقيمة بمساكن النفق بطلخا.

وضبطت القوة مبلغا ماليا قدره 9900 جنيه بحوزة صاحب المقهى وبمواجهته اعترف بارتباطه بعلاقة صداقة بالفتيات وأنهن اعتدن على التواجد بالمقهى خاصته لجذب الشباب، وبمواجهة الفتيات اعترفن أن شيماء تقوم باستقطابهن لجذب الشباب والاتفاق مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.